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Белорус своими руками создает миниатюры легендарных гитар. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
От такой красоты душа поёт! И важно, что всё сделано своими руками. Мы отыскали увлечённого белоруса, у которого хобби с музыкой не расстаются. В необычной коллекции – гитары, на которых играли рок-звёзды первой величины. С одним лишь «но» – инструменты гораздо меньше оригиналов.
Денис Орешков работает на железной дороге. Спешит после смены домой не для того, чтобы полежать на диване. В мастерской его ждут любимые музыкальные инструменты. Каждой гитаре нужен особый уход – подкрасить, добавить нужных деталей... На вид все, как настоящие, но размером – не больше 30 сантиметров! Поэтому музыкальные миниатюры легко помещаются на полке. Денис уверен: дело для души – лучший отдых! И так уже лет 10.
Свою первую модель Денис сделал другу-музыканту на день рождения. Потом ещё и ещё. Настолько увлёкся, что пришлось выделить мини-гитарам личную комнату.
Каждый инструмент – точная копия – будь то гитара Пола Гиберта или Шуры из БИ-2. Поэтому к делу гитарный «Страдивари» подходит со всей ответственностью.
Работа ювелирная. Даже струны настоящие – из лески. Кажется, вот-вот и гитара запоёт! Но только мастер знает, как долго приходится корпеть над каждой копией.
От форм и красок глаза разбегутся даже у тех, кто к року никакого отношения не имеет. А вот настоящие фанаты-металлисты выстраиваются в виртуальную очередь. Ведь именно на такой яркой гитаре (точь-в-точь, только в десятки раз больше) играл Мик Томпсон из Slipknot, а на этой – Джеймс Хетфилд из Metallica.
Есть в коллекции Дениса и настоящая гитара. Простая, акустическая и без всякой аэрографии. Но именно она дарит вдохновение...
Такие модели – новый тренд коллекционеров. Богатые, конечно, платят – им и оригинал в коллекцию подавай. Например, актёру Ричарду Гиру удалось собрать больше сотни редких гитар. А вот самая большая коллекция струнных щипковых – три тысячи экземпляров – принадлежит гитаристу Киту Ричардсу.
Больше ста уникальных инструментов собрал и белорус Владимир Митряев. Бывший дирижёр возрождает музыкальные раритеты буквально «из дров». И прекрасно знает, как это – по крупицам собрать ценный экспонат.
Необычную коллекцию профессионалы «в гитарном деле» оценили – от оригинала практически не отличить. Эти экземпляры – вовсе не игрушки. Все до последнего винтика – как настоящие.
Гитарных дел мастер из Осиповичей такому признанию, конечно, рад, но у него впереди куда более грандиозные планы… Знать нюансы покраски, оттачивать мастерство работы по дереву. А ещё – учиться и ещё раз учиться.
Если всё получится, почему бы не сделать хобби делом всей жизни? И, возможно, когда-нибудь в коллекции легендарных музыкантов появится и белорусский след.
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От такой красоты душа поёт! И важно, что всё сделано своими руками. Мы отыскали увлечённого белоруса, у которого хобби с музыкой не расстаются. В необычной коллекции...
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