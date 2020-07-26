Белорус своими руками создает миниатюры легендарных гитар. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

От такой красоты душа поёт! И важно, что всё сделано своими руками. Мы отыскали увлечённого белоруса, у которого хобби с музыкой не расстаются. В необычной коллекции – гитары, на которых играли рок-звёзды первой величины. С одним лишь «но» – инструменты гораздо меньше оригиналов.





Денис Орешков работает на железной дороге. Спешит после смены домой не для того, чтобы полежать на диване. В мастерской его ждут любимые музыкальные инструменты. Каждой гитаре нужен особый уход – подкрасить, добавить нужных деталей... На вид все, как настоящие, но размером – не больше 30 сантиметров! Поэтому музыкальные миниатюры легко помещаются на полке. Денис уверен: дело для души – лучший отдых! И так уже лет 10.

Свою первую модель Денис сделал другу-музыканту на день рождения. Потом ещё и ещё. Настолько увлёкся, что пришлось выделить мини-гитарам личную комнату.

Денис Орешков: «Доставляет удовольствие делать все гитары: и классические, и те, об углы которых можно порезаться, играя на настоящей гитаре».

Каждый инструмент – точная копия – будь то гитара Пола Гиберта или Шуры из БИ-2. Поэтому к делу гитарный «Страдивари» подходит со всей ответственностью.

Денис Орешков: «Я стараюсь делать максимальную детализацию, начиная от формы гитары. То есть, все изгибы, углы, под которыми находятся все детали и максимально детализировать именно мелкие элементы фурнитуры – это самое сложное».

Работа ювелирная. Даже струны настоящие – из лески. Кажется, вот-вот и гитара запоёт! Но только мастер знает, как долго приходится корпеть над каждой копией.

Денис Орешков: «Первый этап – это уже выпиленная деревяшка. Дальше ее нужно обработать – это самый долгий и муторный процесс. Обрабатываем и красим. А дальше на это все накладывается фурнитура. Накладка, колки, логотипы и прочее».

От форм и красок глаза разбегутся даже у тех, кто к року никакого отношения не имеет. А вот настоящие фанаты-металлисты выстраиваются в виртуальную очередь. Ведь именно на такой яркой гитаре (точь-в-точь, только в десятки раз больше) играл Мик Томпсон из Slipknot, а на этой – Джеймс Хетфилд из Metallica.

Есть в коллекции Дениса и настоящая гитара. Простая, акустическая и без всякой аэрографии. Но именно она дарит вдохновение...

Такие модели – новый тренд коллекционеров. Богатые, конечно, платят – им и оригинал в коллекцию подавай. Например, актёру Ричарду Гиру удалось собрать больше сотни редких гитар. А вот самая большая коллекция струнных щипковых – три тысячи экземпляров – принадлежит гитаристу Киту Ричардсу.

Больше ста уникальных инструментов собрал и белорус Владимир Митряев. Бывший дирижёр возрождает музыкальные раритеты буквально «из дров». И прекрасно знает, как это – по крупицам собрать ценный экспонат.

Владиир Митряев, коллекционер, музыкант: «Это очень хорошее хобби. Я вижу, что человек, который их делает, настолько их точно повторяет. Я знаю все эти инструменты – вот это Гибсон, сделано просто прекрасно».

Необычную коллекцию профессионалы «в гитарном деле» оценили – от оригинала практически не отличить. Эти экземпляры – вовсе не игрушки. Все до последнего винтика – как настоящие.

Гитарных дел мастер из Осиповичей такому признанию, конечно, рад, но у него впереди куда более грандиозные планы… Знать нюансы покраски, оттачивать мастерство работы по дереву. А ещё – учиться и ещё раз учиться.

Денис Орешков: «Прямо такая цель – зарабатывать на этом, сделать это основным своим источником дохода. Если бы кто-то заказал из крупных звезд, это было бы очень хорошая реклама. І я думаю повалились бы заказы однозначно».

Если всё получится, почему бы не сделать хобби делом всей жизни? И, возможно, когда-нибудь в коллекции легендарных музыкантов появится и белорусский след.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram