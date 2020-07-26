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Рогачук напомнил причины, почему в этом году отказались от проведения Дня города

26.07.2020 18:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Друзья! Вижу, что решение не проводить День Города в этом году вызвало у части брестчан вопросы.

Рогачук напомнил причины, почему в этом году отказались от проведения Дня города

Ещё раз хочу объяснить свою позицию.

Взвесив все "за" и "против", было принято решение не проводить широких массовых мероприятий. Среди них - "Город Света", международный парад оркестров, карнавал, фестиваль "Облака молока", ночной концерт на площади Ленина и многие другие.

Главная причина - забота о здоровье жителей нашего города.

И наши иностранные друзья не могут приехать по той же причине.

Поэтому в этом году ограничимся более камерными мероприятиями, посвящёнными 76-ой годовщине освобождения Бреста.

Уверен, они пройдут так же торжественно и душевно, как и в предыдущие годы. Это наш долг перед предками.

Обещаю, что День Города -2021 проведём вместе и на высшем уровне!

 
Теги: Брест
 
 
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  Друзья! Вижу, что решение не проводить День Города в этом году вызвало у части брестчан вопросы. Ещё раз хочу объяснить свою позицию. Взвесив все "за" и "против",...
 
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