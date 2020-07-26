Рогачук напомнил причины, почему в этом году отказались от проведения Дня города

Источник материала: Виртуальный Брест

Друзья! Вижу, что решение не проводить День Города в этом году вызвало у части брестчан вопросы.





Ещё раз хочу объяснить свою позицию.

Взвесив все "за" и "против", было принято решение не проводить широких массовых мероприятий. Среди них - "Город Света", международный парад оркестров, карнавал, фестиваль "Облака молока", ночной концерт на площади Ленина и многие другие.

Главная причина - забота о здоровье жителей нашего города.



И наши иностранные друзья не могут приехать по той же причине.

Поэтому в этом году ограничимся более камерными мероприятиями, посвящёнными 76-ой годовщине освобождения Бреста.

Уверен, они пройдут так же торжественно и душевно, как и в предыдущие годы. Это наш долг перед предками.

Обещаю, что День Города -2021 проведём вместе и на высшем уровне!