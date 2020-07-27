Некуда девать ягоды? Выбираем морозильную камеру для дома

Источник материала: Tut.by

Конец июля! Значит, наши дома наполняют свежие овощи и фрукты, а главное — ягоды. Съесть это все за раз, пока плоды не испортились, невозможно. Кажется, даже очень большой семьей. Но сохранить урожай надо. А еще морозильник точно оценят рыбаки и грибники — их «добыча» там тоже отлично хранится. Рассказываем, как выбрать морозильник. Запасливые хозяева и хозяйки оценят.



Фото: Dev Benjamin, unsplash.com

Отметим, что морозильник нужен городским жителям не только для складирования собственных дачных запасов, рыбы или грибов. Некоторые продукты можно закупить по бросовой цене в сезон, чтобы затем не покупать их зимой по бешеным ценам, которые производители выставляют за расфасовку. Несколько лет — и покупка техники окупится для семьи из нескольких человек. Ну, а жителям сельской местности даже не стоит объяснять, сколько продуктов домашнего производства хочется сохранить подольше, а места часто не хватает.

С чего начать выбор?

Для начала отметим, что морозильники бывают вертикальными (как привычные нам холодильники) и горизонтальными. Последние называются ларями. Для квартиры обычно их не берут, но вот на дачу — вполне можно присмотреть, особенно если вам нужно хранить реально много продуктов. Хоть придется привыкать к необычному использованию, в них и правда может больше влезать при более компактном размере самого морозильника.

Не то? Окей, возвращаемся к вертикальным. Они бывают встраиваемые (идеально для городской кухни, где хочется видеть эстетику) и отдельно стоящие. Последние отлично впишутся и на дачу, тем более их можно вынести на веранду.

Кстати, лайфхак: если вам нравятся холодильники с распашными дверцами (side by side), но покупать такой большой не нужно, воспользуйтесь встроенным морозильником. Купите встраиваемые холодильник и морозильник отдельно и установите их рядом, прикрутив дверцы кухни нужным образом.

После этого сразу можно определиться с размером. Тут все просто: чем больше вам нужно хранить — тем больше объем. Но вообще можно пользоваться формулой «50 литров на члена семьи».

А на что смотреть дальше?

В случае морозильника можно обратить внимание на класс: все-таки скорее всего он будет включен постоянно, а значит в наших интересах сделать так, чтобы много энергии он не потреблял. Тем более морозильник как правильно берется для экономии.

Космический по крутости вариант — класс «А+++». Но такие модели, как правило, очень дорогие: цены могут доходить до 4000 рублей, и это не предел. Зато в категории «А++» можно найти уже приемлемые варианты. Например, Liebherr GP 1213.

Белорусский ATLANT предлагает только «А» и «А+». Понятно, что лучше все же взять второй.

Следующая вещь — способ размораживания. Здесь ничего нового не придумано: или хардкор (ручная разморозка) или комфортный No Frost. Последний установлен далеко не во всех моделях — учтите это при выборе, если вам принципиально. Но помните: когда морозилка с ручной разморозкой в ней остается больше полезного объема для продуктов.

Можете обратить внимание на объем заморозки: он рассчитывается в килограммах в сутки. Сколько там написано — столько морозилка вам и «сделает» продуктов.

Если вы берете морозильник не для себя, а для мамы или бабушки, то лучше не смотреть в сторону электронного управления: будет сложновато. Берите обычные, механические, ручки и кнопки. Зато для семьи с маленькими детьми рекомендуем электронное управление с возможностью блокировки. Так малыши уж точно не собьют установленные настройки.

Другие моменты — это уже индивидуально. Нужен ли вам датчик, который будет напоминать о том, что вы не закрыли дверь? Нужен ли вам низкий уровень шума (может быть, морозильник будет стоять на дачной веранде, и это ни к чему)? Нужны ли вам два компрессора для создания разной температуры для разных продуктов? В зависимости от этого принимайте финальное решение.

Вот пример простого морозильника

Если нужно просто место хранения на дачу, то можно с ходу взять недорогую модель, просто выбрав нужный себе размер. Главное, чтобы в ней была защита от перепадов напряжения: мало ли что может произойти вне города.

Такой незамысловатой моделью может стать ATLANT М 7402−100, который вышел в 2017 году. Свободно стоящее исполнение позволит его разместить в каком угодно месте (например, если большая веранда, можно и там). Но если вы привыкли к комфорту, учтите: No Frost здесь нет, мощность замораживания тоже не самая впечатляющая, да и дверца не будет пищать, если вы не закроете ее.

Мне нужно что-то покруче, для квартиры

Понимаем, в таком случае уже хочется и на дизайн обратить внимание, и на разные фишечки.

Неплохой вариант — Beko RFNK 290E23 W. В нем будет и электронное управление, и No Frost, и функция суперзаморозки, и аж 7 ящиков на 290 литров объема. Класс энергоэффективности тоже нормальный — «А+».

Единственный минус — уровень шума доходит до 40 дБ (можно было и поменьше сделать). А также не самая низкая цена (но здесь все относительно).

Ну, а больше морозильников можно найти здесь