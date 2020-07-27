Демонстрации против расизма и полицейского насилия не утихают в США: военные применяют слезоточивый газ и дубинки

Источник материала: ОНТ

В США не утихают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Сиэтл, Луисвилл, Портленд, Остин и Окленд – только за последние сутки эти районы были охвачены массовыми акциями.

Митингующие теперь не просто бьют витрины, а используют взрывные устройства, пытаются подрывать полицейские участки и даже подожгли здания суда. В дело пришлось вмешаться военным – вместе со слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями. Уже известно об аресте полсотни демонстрантов. Ранены почти 60 силовиков.

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