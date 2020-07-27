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12 лет колонии получил «один из самых влиятельных людей страны»: говорят, он вырастил Колю Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Обвиняемым вменяли получение взяток, вторым – дачу взяток. Сегодня Верховный суд огласил приговор,
Для рассмотрения этого уголовного дела выделили большой зал, который вмещает более 100 человек. На скамье подсудимых – 16 человек. 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде.
По версии гособвинения, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования, а вторые – передавали взятки за возможность заключить выгодный контракт. Среди обвиняемых – заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Его называли «одним из самых влиятельных людей в Беларуси»;
Андрея Втюрина признали виновным в получении взятки в 192 тысячи долларов – 12 лет колонии усиленного режима. Лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов. Наказания других фигурантов уголовного дела узнайте по
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12 лет колонии получил «один из самых влиятельных людей страны»: говорят, он вырастил Колю Лукашенко
Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Обвиняемым вменяли...
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