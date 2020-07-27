12 лет колонии получил «один из самых влиятельных людей страны»: говорят, он вырастил Колю Лукашенко

Источник материала: KYKY

Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Обвиняемым вменяли получение взяток, вторым – дачу взяток. Сегодня Верховный суд огласил приговор, передает TUT.by.

Для рассмотрения этого уголовного дела выделили большой зал, который вмещает более 100 человек. На скамье подсудимых – 16 человек. 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде.

По версии гособвинения, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования, а вторые – передавали взятки за возможность заключить выгодный контракт. Среди обвиняемых – заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Его называли «одним из самых влиятельных людей в Беларуси»; поговаривают , что младший сын Александра Лукашенко «вырос у него на руках». Кроме Втюрина – председатель правления ОАО «Беларуский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович, гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Взятки исчислялись сотнями тысяч долларов, как сообщал КГБ, у взяткополучателей изъяли более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более килограмма золота.

Андрея Втюрина признали виновным в получении взятки в 192 тысячи долларов – 12 лет колонии усиленного режима. Лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов. Наказания других фигурантов уголовного дела узнайте по ссылке .