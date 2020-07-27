В Новой Боровой сдали садик за 3,8 млн долларов. Такие планируют строить по всей стране

Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой на улице Эрхарт, 3 за год построили новый детский сад на 230 малышей. Здание и двор оформлены в концепции карандашного рисунка. Вот как он выглядит и сколько стоило строительство.





На счету застройщика «А-100 Девелопмент» это уже пятый детский сад, в жилом районе Новая Боровая — третий. Как и все остальные сады, этот передадут на баланс государства — управлению по образованию Минского районного исполнительного комитета.

На строительство ушло 12 месяцев. Учитывая растущие вместе с районом потребности, детский сад крупнее предыдущих и занимает 3600 «квадратов». В стройку вложили 3,8 миллиона долларов.

Всего здесь будут познавать мир в 12 группах ребята разного возраста — от трех до шести лет. Занятия начнутся уже осенью.













Такой сад планируют взять за основу проекта, который можно будет тиражировать по всей стране.

— Интерес к нашим садам проявляют не только частные, но и государственные застройщики. А с учетом того, что в состав группы компаний вошел завод сборного железобетона, у нас появилась отличная возможность создать не просто типовой, а действительно современный, функциональный детский сад, который сможет появиться не только в наших жилых комплексах, — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Монолитно-каркасное здание включает три этажа. У каждой группы будут свои гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных все умывальники и раковины подобрали под средний рост детей. Есть большой спортзал, кухня, концертная комната для занятий танцами и музыкой, медицинский блок, кабинеты психолога и дефектолога.













Фасад оформили яркими полосками в стилистике коробки с карандашами. Стены комнат и игровые площадки создают ассоциацию с детской раскраской.

Во дворе садика есть 12 игровых площадок с верандами и теневыми навесами. С обратной стороны здания есть площадка с музыкальными инструментами, где расположен уличный ксилофон, который привезли из Британии. Рядом разбит мини-огород.













Территорию детсада огородили, на калитках у входа — видеодомофоны. Кроме того, в детском саду создали безбарьерную среду, здесь есть современный лифт и входы с уровня земли.