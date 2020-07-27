Циклон «Ханна» обрушился на США и Мексику: скорость ветра 120 км/ч, начались паводки и наводнения

Источник материала: ОНТ

Мощный ураган «Ханна» обрушился на США и Мексику. Циклон принес с собой ливни, которые стали причиной паводков и наводнений.

Скорость ветра в урагане достигала 120 км/час. Более чем в 30 округах Техаса ввели режим чрезвычайной ситуации. Ураган даже обрушил часть стены Трампа на границе США и Мексики. Начались проблемы с электричеством – без света оказались десятки тысяч домов. Жителям нескольких городов рекомендовали эвакуироваться. Экстренные службы подготовили лодки, вертолёты и тяжелую технику. Метеорологи предупреждают: циклон «Ханна» только открыл сезон тропических ураганов на атлантическом побережье.

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