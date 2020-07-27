Тихановская рассказала, как проведет честные выборы и референдум

Честные выборы с прозрачным подсчетом голосов в течение полугода, онлайн-трансляцию с выборов и новый независимый состав Центризбиркома – такие меры будет принимать кандидат на пост президента Светлана Тихановская в случае избрания ее главой государства.

Об этом она сообщила в опубликованной предвыборной программе .

По словам Тихановской, в случае избрания президентом она в течение года намерена провести новые «честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов».

«Система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты. На каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата», - говорит Тихановская.

По ее мнению, уже сегодня понятно, что выборы, назначенные на 9 августа 2020 года, свободными и честными признать невозможно.

«Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать», - говорится в программе. Тихановская уврена в необходимости новых свободных выборов.

После вступления на пост президента она намерена назначить шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя, и издать указ о проведении новых выборов президента.

Доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке. Досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине. Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

Тихановская заявила, что после ее вступления в должность страной будут управлять нынешние чиновники за исключением тех, кто грубо нарушал закон. Ушедших в отставку сменят «профессионалы из числа государственных служащих».

В планах Тихановской также проведение референдума в целях изменения Конституции с возвратом к Основному закону 1994 года в части пункта сроке действия президента страны.

Кандидат заявила, что хочет стать президентом не для того, чтб управлять страной, а чтобы провести новые честные выборы.

«Программы, как люди ее понимают, не будет как таковой, потому что я не буду освещать, как я вижу изменения в разных сферах нашей жизни - политической, экономической, изменения в сфере медицины, - потому что у меня программа одна: за полгода моя задача - провести новые честные, справедливые выборы», - заявила Тихановская ранее в интервью российскому изданию «Эхо Москвы».

Напомним, Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой проводят пикеты по всей Беларуси. На родине мужа Сергея Тихановского в Гомеле кандидат собрала напикет 10 тысяч человек.