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В Сеннеском районе арестовали пенсионерку - подожгла соседей

27.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция задержала 66-летнюю жительницу деревни Самсоны Сенненского района, которая устроила пожар на подворье у соседей.

По версии милиции, со слов самой пенсионерки, ночью она пришла во двор к односельчанам, разложила у построек несколько газет и подожгла их. Мотив своих действий пожилая женщина объяснить милиционерам не смогла.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, в результате поджога полностью сгоревшими оказались две хозяйственные постройки, а кроме того едва не пострадал жилой дом. Хозяева в ту ночь дома не ночевали.

В сводке МЧС содержится информация, что сообщение о пожаре в деревне Самсоны поступило в 2:19 25 июля — горели дом и сарай. В результате пожара огнем в доме и сарае были уничтожены крыши, повреждены потолки, стены и имущество.

Задержанная по подозрению в поджоге женщина уже попадала в поле зрения милиции. Участковый общался с ней из-за проблем с алкоголем. 

Кроме того оперативники Сенненского РОВД подозревают, что на счету женщины еще один поджог, совершенный в конце мая нынешнего года, когда почти полностью сгорел дачный дом. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
 
 
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Милиция задержала 66-летнюю жительницу деревни Самсоны Сенненского района, которая устроила пожар на подворье у соседей.
 
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