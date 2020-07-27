В Сеннеском районе арестовали пенсионерку - подожгла соседей

По версии милиции, со слов самой пенсионерки, ночью она пришла во двор к односельчанам, разложила у построек несколько газет и подожгла их. Мотив своих действий пожилая женщина объяснить милиционерам не смогла.





Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, в результате поджога полностью сгоревшими оказались две хозяйственные постройки, а кроме того едва не пострадал жилой дом. Хозяева в ту ночь дома не ночевали.





В сводке МЧС содержится информация, что сообщение о пожаре в деревне Самсоны поступило в 2:19 25 июля — горели дом и сарай. В результате пожара огнем в доме и сарае были уничтожены крыши, повреждены потолки, стены и имущество.





Задержанная по подозрению в поджоге женщина уже попадала в поле зрения милиции. Участковый общался с ней из-за проблем с алкоголем.





Кроме того оперативники Сенненского РОВД подозревают, что на счету женщины еще один поджог, совершенный в конце мая нынешнего года, когда почти полностью сгорел дачный дом. В отношении женщины возбудили уголовное дело.