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В поселке на Камчатке появились огромные столбы комаров. Вот как они выглядят
Источник материала: Tut.by
В камчатском поселке Усть-Камчатск уже почти две недели наблюдается нашествие комаров. Насекомые даже собираются в огромные столбы, видимые за несколько километров. Спрятаться от комаров очень сложно: их так много, что не помогают даже противомоскитные сетки. Посмотрите, как это выглядит.
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