В поселке на Камчатке появились огромные столбы комаров. Вот как они выглядят

Источник материала: Tut.by

В камчатском поселке Усть-Камчатск уже почти две недели наблюдается нашествие комаров. Насекомые даже собираются в огромные столбы, видимые за несколько километров. Спрятаться от комаров очень сложно: их так много, что не помогают даже противомоскитные сетки. Посмотрите, как это выглядит.