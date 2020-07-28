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Новости экономики за 28.07.2020

28.07.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каких городах Беларуси в ближайшие годы модернизируют водоочистные сооружения, сколько стран сейчас на экспортной карте БелАЗа и на каком месте Беларусь в мировом ТОП экспортеров грузовых машин? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

Новости экономики за 28.07.2020

Почти половина экспорта – в Российскую Федерацию. БелАЗ рассказал о некоторых итогах первого полугодия. Кроме России в первую пятёрку основных покупателей вошли Индия, Великобритания, Монголия и Украина. Всего же в 2020 году продукция завода разъехалась в 37 стран мира. Среди них на предприятии особо выделяют США, Казахстан, Узбекистан и Грузию.

БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ ТОП-25 ЭКСПОРТЕРОВ ГРУЗОВИКОВ

Беларусь оказалась единственным представителем СНГ в мировом ТОП-25 экспортеров грузовых автомобилей. Наша страна расположилась на 24-м месте между Португалией и Финляндией.

Новости экономики за 28.07.2020

Экспортная выручка за 2019 год превысила 2 миллиарда рублей. У идущей на 27-м месте России результат меньше почти в два раза.

На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год

Тройку мировых лидеров составили Мексика, США и Германия. Каждая из них от продаж грузовиков выручила сумму, равную примерно 3 миллиардам рублей.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В каких городах Беларуси в ближайшие годы модернизируют водоочистные сооружения, сколько стран сейчас на экспортной карте БелАЗа и на каком...
 
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