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В Минске задержан криминальный дуэт воров-домушников из Пинска

28.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В начале июля семейная пара из Дрогичина отправилась в лес за ягодами. Вернувшись, супруги обратили внимание, что замок входной двери был закрыт на один оборот (всегда закрывается на два). В комнатах был беспорядок, поэтому супруги вызвали милицию. По словам потерпевших, из жилища пропало 6,4 тыс. долларов и 3 тыс. евро.

В Минске задержан криминальный дуэт воров-домушников из Пинска

– В первую очередь мы принялись отрабатывать ранее судимых за аналогичные преступления, – рассказали в уголовном розыске УВД Брестского облисполкома. – В результате оперативно-разыскных мероприятий вышли на жителя Пинска 1989 года рождения. Ранее он проникал в квартиры таким же способом: наугад выбирал многоэтажку, в рабочее время звонил в домофон в поисках квартиры без жильцов, при помощи специнструмента вскрывал замки и забирал деньги.

В Минске задержан криминальный дуэт воров-домушников из Пинска

В этот раз мужчине помогала знакомая. На поезде они приехали из Пинска в Дрогичин и пошли «на дело». После этого и до задержания две недели жили «на широкую ногу и сорили деньгами».

Оперативники задержали криминальный дуэт в столице на съемной квартире. Почти всю наличность они успели потратить.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются: проверяется причастность пинчан к аналогичным преступлениям.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, МВД рекомендует по договору с Департаментом охраны оборудовать жилье сигнализацией. Всегда запирайте входные двери, даже если находитесь дома, закрывайте дверь подъезда, следите за исправностью домофона. Обращайте внимание на незнакомцев, пытающихся попасть в подъезд или слоняющихся по нему без явных причин.

 
 
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  В начале июля семейная пара из Дрогичина отправилась в лес за ягодами. Вернувшись, супруги обратили внимание, что замок входной двери был закрыт на один оборот...
 
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