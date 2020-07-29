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Вкусно и просто. Горячие бутерброды с колбасой, сыром и яйцом

29.07.2020 07:00 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Горячие бутерброды с колбасой, сыром и яйцом

Фото: 1000.menu

Ингредиенты

Батон (или белый хлеб) 1 буханка
Колбаса (любая) 200 г
Сыр 200 г
Яйца 1 шт.
Майонез 2 ст. ложки
Томатная паста (или кетчуп) 1,5 ст. ложки

В миске соединяем томатную пасту, яйцо и майонез, все слегка перемешиваем. Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Кладем сыр и колбасу в тарелку с яично-томатным соусом и тщательно перемешиваем.

Противень для выпекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки хлеба. На каждый кусочек хлеба кладем колбасно-сырную массу, слегка разравниваем. Противень с бутербродами ставим в разогретую до 180 – 200 градусов духовку и запекаем 10-15 минут. Приятного аппетита!

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Предлагаем приготовить блюдо, которое можно есть и на завтрак, и на пикниках, и в качестве сытного перекуса, или на праздник. Запечь бутерброды можно в духовке,...
 
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