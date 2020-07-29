Вкусно и просто. Горячие бутерброды с колбасой, сыром и яйцом

Ингредиенты
|Батон (или белый хлеб)
|1 буханка
|Колбаса (любая)
|200 г
|Сыр
|200 г
|Яйца
|1 шт.
|Майонез
|2 ст. ложки
|Томатная паста (или кетчуп)
|1,5 ст. ложки
В миске соединяем томатную пасту, яйцо и майонез, все слегка перемешиваем. Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Кладем сыр и колбасу в тарелку с яично-томатным соусом и тщательно перемешиваем.
Противень для выпекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки хлеба. На каждый кусочек хлеба кладем колбасно-сырную массу, слегка разравниваем. Противень с бутербродами ставим в разогретую до 180 – 200 градусов духовку и запекаем 10-15 минут. Приятного аппетита!