Вкусно и просто. Горячие бутерброды с колбасой, сыром и яйцом

Ингредиенты

Батон (или белый хлеб) 1 буханка Колбаса (любая) 200 г Сыр 200 г Яйца 1 шт. Майонез 2 ст. ложки Томатная паста (или кетчуп) 1,5 ст. ложки

В миске соединяем томатную пасту, яйцо и майонез, все слегка перемешиваем. Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Кладем сыр и колбасу в тарелку с яично-томатным соусом и тщательно перемешиваем.

Противень для выпекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки хлеба. На каждый кусочек хлеба кладем колбасно-сырную массу, слегка разравниваем. Противень с бутербродами ставим в разогретую до 180 – 200 градусов духовку и запекаем 10-15 минут. Приятного аппетита!