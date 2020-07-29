|
Видеофакт: Мелкая пакость уже не поможет. В Мозыре несколько дней срывают плакаты за Тихановскую
Источник материала: Партизан
В Мозыре несколько дней неизвестные срывают агитационные плакаты Светланы Тихановской с избирательных стендов. Причем происходит это буквально после вывешивания,
Такой случай попал на камеры видеонаблюдения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре несколько дней неизвестные срывают агитационные плакаты Светланы Тихановской с избирательных стендов. Причем происходит это буквально после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)