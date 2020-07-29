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Первое «живое» фото Samsung Galaxy Z Fold 2 появилось в Сети

29.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось «живое» фото следующего флагманского смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold 2. Оно подтвердило ранее имевшуюся информацию о девайсе.


Технические характеристики аппарата «слили» ранее. Если информация окажется правдивой, то новинка получит основной дисплей на 7,59 дюйма с защитным тонким стеклом, а также поддержкой 120 Гц. Внешний экран подрастет до 6,23 дюйма. Видимо, он сможет выполнять функцию видоискателя при съемке на заднюю камеру (64 Мп), когда устройство находится в закрытом состоянии.

Известны и другие подробности. Так, Z Fold 2 базируется на процессоре Snapdragon 865+ о оснащается батареей на 4365 мАч. Оперативной и постоянной памяти соответственно 12 ГБ и 512 ГБ. Смартфон оснастят поддержкой 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. В активе будет и реверсивная зарядка. Фронтальная камера основного сгибающегося экрана теперь выглядит как буква «О» и размещена по центру правой стороны панели. Есть 5G-модуль.

О цене новинки точно пока ничего не известно. Зато анонс пройдет уже 5 августа на специальной онлайн-презентации, на которой также анонсируют два Galaxy Note20.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Технические характеристики аппарата «слили» ранее.
 
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