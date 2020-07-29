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Как за пару минут увеличить концентрацию и эффективность во время рабочего дня
Источник материала: ОНТ
Как увеличить концентрацию внимания посреди рабочего дня и открыть «второе дыхание» рассказала
К середине стандартного 8-часового рабочего дня человек утрачивает концентрацию внимания и эффективность работы ухудшается. Если этот эффект достаточно сильный, то в работе могут возникать ошибки, которые повлекут за собой стресс и нервозность.
По словам специалиста, одним из быстрых и простых способов вернуть концентрацию является дыхательная техника. С помощью ее можно восстановиться всего за несколько минут, сидя с ровной спиной и закрытыми глазами.
Медитация и контроль за дыханием полезны не только во время рабочего дня. Лучше всего делать подобные практики в качестве профилактики дома и на регулярной основе.
Фото: depositphotos.com
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