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Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летающие аппараты с чувствительными датчиками заменят человека в экстремальных условиях.
Например, такая техника была бы незаменима при мониторинге ситуации во время обширных пожаров в украинской части чернобыльской зоны отчуждения в апреле 2020 года.
Александр Дворник, заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости...
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