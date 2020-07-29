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Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

29.07.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Летающие аппараты с чувствительными датчиками заменят человека в экстремальных условиях.

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Например, такая техника была бы незаменима при мониторинге ситуации во время обширных пожаров в украинской части чернобыльской зоны отчуждения в апреле 2020 года. 

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Александр Дворник, заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:
Это важно не только для Беларуси и Гомельской области, но и для наших соседей. Мы видели, что происходило в Украине в апреле месяце. Это более 20 тысяч гектаров сгоревшего радиоактивного леса, это колоссальные по масштабу распространения пожары и соответствующие выбросы радионуклидов. Это беспокоило, включая наших коллег из Чехии, Швеции, Польши. Методы регистрации и расчета актуальны и будут актуальны.

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов


Дроны, оборудованные дозиметрами, появятся примерно к 2022-му,  а прямо сейчас учёные получают патент на добавку, способную не только защитить растения от радионуклидов, но и заменить классические минеральные удобрения. 

Люди в материале: Александр Дворник

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов,  сообщили в программе Новости...
 
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