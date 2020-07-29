Эндокринолог рассказала, почему опасно пить холодную воду и горячий чай

Источник материала: ОНТ

Употребление холодных напитков во время жары может нанести непоправимый вред желудку и даже всему организму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.

По словам специалиста, не подготовленному к этому организму очень сложно перенести такой резкий перепад температуры. Переохлаждение слизистых и пищеварительного тракта может привести к обострению хронического тонзиллита.





Помимо этого, слишком холодная вода может спровоцировать спазм желчных путей.



Доктор предупредила, что пить горячую воду также опасно для организма. Её температура не должна превышать 65 градусов. Превышение данного лимита может увеличить риск развития рака пищевода.

Специалист рекомендовала регулярно пить зелёный чай и воду с лимоном. Что касается сока, то от него лучше отказаться.



фото: bujinfo.am

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