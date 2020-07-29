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Черечень предлагает создать министерство поддержки малого и среднего бизнеса

29.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси, председатель партии "Грамада" Сергей Черечень считает необходимым создание министерства поддержки малого и среднего бизнеса.




"Мы видим, что бизнесу пора объединять усилия ради общих интересов, ради будущего белорусской экономики. Наша команда будет создавать бизнес-ассоциацию на основе общественного объединения "Дипломатия". В будущем эта бизнес-ассоциация станет основой для министерства поддержки малого и среднего бизнеса", - заявил Черечень во время выступления на телевидении во вторник.

"Согласно нашей программе реформ она (ассоциация - ИФ) будет заниматься разработкой и введением новых законов, направленных на упрощение ведения бизнеса, созданием экосистемы для развития предпринимательства, бизнес-инкубаторов и фондов поддержки бизнеса, с привлечением профильных международных институтов", - добавил он.

Черечень подчеркнул, что при любом исходе выборов намерен вести активную работу с предпринимателями. "Наша ассоциация будет бороться не за власть, но за право бизнеса существовать в нормальной экономике, создавать новые рабочие места, развиваться в открытой конкурентной среде с равными для всех условиями", - заявил кандидат на пост главы государства.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси, председатель партии "Грамада" Сергей Черечень считает необходимым создание министерства поддержки малого и среднего бизнеса.
 
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