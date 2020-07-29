Черечень предлагает создать министерство поддержки малого и среднего бизнеса













"Мы видим, что бизнесу пора объединять усилия ради общих интересов, ради будущего белорусской экономики. Наша команда будет создавать бизнес-ассоциацию на основе общественного объединения "Дипломатия". В будущем эта бизнес-ассоциация станет основой для министерства поддержки малого и среднего бизнеса", - заявил Черечень во время выступления на телевидении во вторник.





"Согласно нашей программе реформ она (ассоциация - ИФ) будет заниматься разработкой и введением новых законов, направленных на упрощение ведения бизнеса, созданием экосистемы для развития предпринимательства, бизнес-инкубаторов и фондов поддержки бизнеса, с привлечением профильных международных институтов", - добавил он.





Черечень подчеркнул, что при любом исходе выборов намерен вести активную работу с предпринимателями. "Наша ассоциация будет бороться не за власть, но за право бизнеса существовать в нормальной экономике, создавать новые рабочие места, развиваться в открытой конкурентной среде с равными для всех условиями", - заявил кандидат на пост главы государства.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.