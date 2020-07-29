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Александру Лукашенко показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чем его особенность
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко посетил 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске. Там ему показали образцы специальной техники, состоящей на вооружении в спецназе внутренних войск и ОМОНе. Об этом
Как говорится в
В одном ряду и последняя разработка — штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Чуть позже машину в деле Александру Лукашенко показали в ходе показательных занятий.
— Данное транспортное средство предназначено как для групп применения специальных средств вот в таком заградительном варианте, так и как штурмовая платформа с лестницей, где можно работать до 3 этажа включительно. Экипаж ее — 5 человек, если это группа применения специальных средств, — говорит Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома. — Многофункциональность машины заключается в том, что этот подвес снимается очень быстро, в течение 15 минут, и транспортное средство используется просто как патрульный автомобиль.
Отмечается, что «мощная техника вкупе с отменной физической подготовкой военнослужащих — эффективная комбинация и в охране общественного порядка, и на случай возникновения военной опасности».
На сайте ОАО «АГАТ-электромеханический завод»
Штурмовой трап и заградительный щит устанавливаются на автомобиль по очереди.
«На спецавтомобиль „Рубеж“ могут устанавливаться средства звукового давления, осветительные приборы, стробоскопы, которые воздействуют на людей повторяющимися яркими световыми вспышками, а также средства фото-видеофиксации, — говорится в описании. — Важной особенностью спецавтомобиля является то, что он позволяет оперативно выдвинуться к объекту штурма и в кратчайший срок разложить трап непосредственно у объекта штурма. Это позволяет минимизировать „драгоценное“ время и получить немаловажный в таких случаях фактор — внезапность. Трап выполняется из профиля алюминиевого сплава с планками (на планках имеются ребра противоскольжения), на котором закреплены ступени и зацепы».
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Напомним, что Аглава государства посетил 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске.
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