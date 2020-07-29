Чешско-украинский Torsus Terrastorm: внедорожный микроавтобус на базе Volkswagen Crafter

Источник материала: Tut.by

Этот брутального вида вездеходный бус называется Torsus Terrastorm и является второй по счету разработкой компании Pulsar Expo — она была основана выходцами из Украины, а головной офис находится в Чехии.





Четыре года назад фирма учредила отдельный бренд Torsus — под ним в 2018 году дебютировал автобус-вездеход Praetorian, а теперь подоспел и его «младший брат» под именем Terrastorm. Это полноприводная машина длиной 6 м, базирующаяся на агрегатах Volkswagen Crafter/MAN TGE, но основательно доработанная с помощью различных внедорожных узлов и аксессуаров.





Силовой агрегат здесь немецкий — двухлитровый битурбодизель TDI мощностью 177 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или опциональным 8-ступенчатым «автоматом». В передних стойках McPherson используются амортизаторы Bilstein B6, сзади — листовые рессоры (за доплату предлагаются «всеядные» амортизаторы Profender Dakar). Днище закрыто полноразмерной защитой, также в «базе» — установленный на задней оси дифференциал с механической блокировкой.





Заявленный дорожный просвет у Terrastorm — 29 см, углы въезда и съезда достигают 26 и 20 градусов соответственно. Глубина форсируемого брода — 690 мм (820 мм за доплату). В пассажирском варианте салон микроавтобуса рассчитан на 20 сидячих мест, но при этом Terrastorm будет доступен и в других версиях — грузовом Cargo, а также для медиков, спасателей и промышленников.





Поставки Terrastorm планируются по всему миру — и в первую очередь, разумеется, в труднодоступные места. Продажи в Европе начнутся уже в третьем квартале текущего года — цены будут начинаться от 57 461 евро.