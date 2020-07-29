ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чешско-украинский Torsus Terrastorm: внедорожный микроавтобус на базе Volkswagen Crafter

29.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этот брутального вида вездеходный бус называется Torsus Terrastorm и является второй по счету разработкой компании Pulsar Expo — она была основана выходцами из Украины, а головной офис находится в Чехии.


Четыре года назад фирма учредила отдельный бренд Torsus — под ним в 2018 году дебютировал автобус-вездеход Praetorian, а теперь подоспел и его «младший брат» под именем Terrastorm. Это полноприводная машина длиной 6 м, базирующаяся на агрегатах Volkswagen Crafter/MAN TGE, но основательно доработанная с помощью различных внедорожных узлов и аксессуаров.


Силовой агрегат здесь немецкий — двухлитровый битурбодизель TDI мощностью 177 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или опциональным 8-ступенчатым «автоматом». В передних стойках McPherson используются амортизаторы Bilstein B6, сзади — листовые рессоры (за доплату предлагаются «всеядные» амортизаторы Profender Dakar). Днище закрыто полноразмерной защитой, также в «базе» — установленный на задней оси дифференциал с механической блокировкой.


Заявленный дорожный просвет у Terrastorm — 29 см, углы въезда и съезда достигают 26 и 20 градусов соответственно. Глубина форсируемого брода — 690 мм (820 мм за доплату). В пассажирском варианте салон микроавтобуса рассчитан на 20 сидячих мест, но при этом Terrastorm будет доступен и в других версиях — грузовом Cargo, а также для медиков, спасателей и промышленников.


Поставки Terrastorm планируются по всему миру — и в первую очередь, разумеется, в труднодоступные места. Продажи в Европе начнутся уже в третьем квартале текущего года — цены будут начинаться от 57 461 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот брутального вида вездеходный бус называется Torsus Terrastorm и является второй по счету разработкой компании Pulsar Expo, основанной выходцами из Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как за пару минут увеличить концентрацию и эффективность во время рабочего дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика