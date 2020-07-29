Налоговая напоминает о приближении сроков подключения кассового оборудования ИП

Источник материала: Слуцк Город





Фото: ecr.by

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району сообщает, что приближается срок обязательного подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к системе – СККО.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району сообщает, что в соответствии с нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» приближается срок обязательного подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО):



1 октября– для осуществляющих деятельность в городах областного подчинения и г. Минске;



1 ноября – для осуществляющих деятельность в городах районного подчинения;



1 декабря – для осуществляющих деятельность на остальной территории Республики Беларусь.



В целях своевременного подключения кассового оборудования к СККО обращаем внимание на необходимость соблюдения утвержденных РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП «ИИЦ») графиков подключения, поскольку основания для переноса (продления) сроков подключения отсутствуют.



Кроме того, по информации РУП «ИИЦ» к концу вышеуказанных сроков одномоментное подключение к СККО кассового оборудования всех желающих будет невозможно. Именно с этой целью РУП «ИИЦ» утверждены графики подключения. Кассовое оборудование несоблюдающих график субъектов хозяйствования будет подключаться к СККО в последнюю очередь по мере освобождения специалистов.



Следует также отметить, что в качестве альтернативы кассовому оборудованию для приема денежных средств субъекты хозяйствования могут использовать программные кассы.



Таким образом, в целях выполнения требований законодательства, индивидуальным предпринимателям необходимо своевременно подключить кассовое оборудования к СККО (в соответствии с утвержденным графиком) либо использовать программные кассы или кассовые аппараты.



Справочно:



Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» https://info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/pks/i.. .



Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации https://registry.belgiss.by/index.php#tabsRegistrySks.. .



Информация о порядке подключения к СККО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» http://skko.by/ .

Slutsk-Gorod.by