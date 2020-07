Как в кино: в прямом эфире VOKA Анна Шалютина и Yogurtband споют любимые саундтреки

В среду 29 июля все желающие смогут попасть на онлайн-концерт VOKA Party Movies. В прямом эфире видеосервиса певица Анна Шалютина и кавер-группа Yogurtband исполнят всеми любимые саундтреки к популярным фильмам. Присоединиться к трансляции можно бесплатно и из любой точки мира.

Это уже девятый онлайн-концерт, которые с начала лета VOKA проводит для всех, кому не хватает музыкальных фестивалей и танцевальных тусовок. Новая вечеринка – новая тема. Программа на ближайшую среду посвящена музыке из кино, так что не выходя из дома можно отрываться под «Never can tell», как Джон Траволта и Ума Турман в «Криминальном чтиве», и петь «I will always love you», как Уитни Хьюстон в «Телохранителе».

Найдутся варианты на любой вкус – как для любителей поностальгировать по старому доброму кино, так и для тех, кому не терпится на танцпол или в караоке: «Помоги мне» и «Песня про зайцев» из «Бриллиантовой руки», «Дорогие мои москвичи» из «Покровских ворот», «У природы нет такой погоды» из «Служебного романа», «Can’t stop the feeling» из «Троллей», «Shallow» из «Звезда родилась», «Искала» из «Брата», «Останусь» из «Дневного Дозора» и другие популярные песни.

Прямой эфир начнется в 20:00. Проведет его Александр Cериков. Просмотр доступен на сайте voka.tv или в приложении VOKA после авторизации по номеру телефона. Потом онлайн-концерт можно посмотреть на платформе еще в течение недели. Записи всех стримов также выкладываются в архив видеосервиса.

В августе VOKA Party продолжатся – это будут трансляции из разных точек мира с участием Сандера Кляйненберга, Taboo и других популярных диджеев.