На том же месте: Леонид Агутин снова выступит во Дворце Республики в 2021 году

Источник материала: Tut.by

В сложное для артистов время пандемии Леонид Агутин перековался в инстаграмного «певца в тапочках». А сейчас он готов вернуться на сцену, чтобы доказать, что «лайки» могут звучать громом аплодисментов. Послушать любимые песни Леонида Агутина можно на его концерте , который пройдет 20 ноября 2021 года во Дворце Республики.



Фото предоставлено организаторами

Босоногий мальчик

Говорят, где-то существуют статьи про Агутина без слов «босоногий мальчик», но это не точно. Как можно не упомянуть то, с чего все начиналось? Одноименный альбом был выпущен в 1994 году: он вознес молодого певца на музыкальный Олимп — сцену «Олимпийского».

Но гордое звание заложника одного образа Леонида не прельщало — и он стал выпускать хиты один за другим. В списке из 14 альбомов музыканта можно найти джазовый Cosmopolitan Life, а его «младший брат» La Vida Cosmopolita 2020 года выпуска — и вовсе испаноязычный. А это значит, что концерт не обойдется без зажигательных латиноамериканских ритмов.

Если ты когда-нибудь меня простишь

Эта строчка из совместной песни Леонида Агутина и его жены Анжелики Варум наверняка пришла в голову поклонникам в июле 2020 года. Тогда новостные ленты пестрели заголовками вроде «Агутин попросил прощения за измену». Ни трагедии, ни сенсации в итоге не случилось — речь шла о делах давно забытых дней.

Супруги счастливы вместе, как и 20 лет назад. А их общая дочь Елизавета время от времени выступает на концертах родителей в качестве приглашенного музыканта.

Повелитель красной кнопки

Очередную волну популярности Леонид Агутин поймал с помощью шоу «Голос»: певец был наставником в нескольких взрослых сезонах. Победу удалось одержать в 2016 году вместе с подопечной Дарьей Антонюк, а вскоре Леонид Агутин заменил Максима Фадеева на шоу «Голос.Дети». В 2018 году он по-прежнему занимал место наставника, но уже на проекте «Голос.60+».

Даже если вы не смотрели ни одного выпуска, отчаянного Агутина с красной кнопкой видели наверняка. Такую бурную реакцию у певца вызвали слепые прослушивания — он сомневался, разворачивать ли кресло к одной из участниц. Спойлер: кнопку нажал, кресло развернул, участница ушла к Лепсу. А кадр из эфира — в интернет, причем не только русскоязычный. Мемы с Агутиным публиковали даже на сайте Reddit.



Фото: Первый канал

По тебе скучают бары…

Весной 2020 года Леонид Агутин снова ворвался на экраны, но уже не телевизоров, а смартфонов и компьютеров. В 51 год певец провел свой первый онлайн-эфир, а по сути — настоящий сольный концерт. Именно его вы сможете посмотреть, если наберете в поисковике «Агутин концерт в тапочках» . Вот так босоногие мальчики и превращаются в звезд Instagram: количество подписчиков певца стремится к двум миллионам.

Удачный домашний концерт вдохновил на дальнейшие эксперименты. В июле 2020 Леонид Агутин подтвердил свое участие в концерте для автомобилистов… прямо на парковке спортивного комплекса.

…и дворец

В 2019 году Агутин уже выступал на сцене Дворца Республики, и аншлаг был анонсирован задолго до дня X. Тогда же певец пожелал белорусам хорошей заработной платы - вероятно, чтобы поклонники могли купить билет и на следующее его выступление.

Уже 20 ноября 2021 года Леонид Агутин даст большой сольный концерт в минском Дворце Республики - и сделает это так, как может только он. Зажигательно и драйвово, но вместе с тем душевно и трогательно.

Когда: 20 ноября 2021 года, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: от 49 до 204 рублей Купить билет

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