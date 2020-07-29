ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На том же месте: Леонид Агутин снова выступит во Дворце Республики в 2021 году

29.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В сложное для артистов время пандемии Леонид Агутин перековался в инстаграмного «певца в тапочках». А сейчас он готов вернуться на сцену, чтобы доказать, что «лайки» могут звучать громом аплодисментов. Послушать любимые песни Леонида Агутина можно на его концерте, который пройдет 20 ноября 2021 года во Дворце Республики.


Фото предоставлено организаторами

Босоногий мальчик

Говорят, где-то существуют статьи про Агутина без слов «босоногий мальчик», но это не точно. Как можно не упомянуть то, с чего все начиналось? Одноименный альбом был выпущен в 1994 году: он вознес молодого певца на музыкальный Олимп — сцену «Олимпийского».

Но гордое звание заложника одного образа Леонида не прельщало — и он стал выпускать хиты один за другим. В списке из 14 альбомов музыканта можно найти джазовый Cosmopolitan Life, а его «младший брат» La Vida Cosmopolita 2020 года выпуска — и вовсе испаноязычный. А это значит, что концерт не обойдется без зажигательных латиноамериканских ритмов.

Если ты когда-нибудь меня простишь

Эта строчка из совместной песни Леонида Агутина и его жены Анжелики Варум наверняка пришла в голову поклонникам в июле 2020 года. Тогда новостные ленты пестрели заголовками вроде «Агутин попросил прощения за измену». Ни трагедии, ни сенсации в итоге не случилось — речь шла о делах давно забытых дней.

Супруги счастливы вместе, как и 20 лет назад. А их общая дочь Елизавета время от времени выступает на концертах родителей в качестве приглашенного музыканта.

Повелитель красной кнопки

Очередную волну популярности Леонид Агутин поймал с помощью шоу «Голос»: певец был наставником в нескольких взрослых сезонах. Победу удалось одержать в 2016 году вместе с подопечной Дарьей Антонюк, а вскоре Леонид Агутин заменил Максима Фадеева на шоу «Голос.Дети». В 2018 году он по-прежнему занимал место наставника, но уже на проекте «Голос.60+».

Даже если вы не смотрели ни одного выпуска, отчаянного Агутина с красной кнопкой видели наверняка. Такую бурную реакцию у певца вызвали слепые прослушивания — он сомневался, разворачивать ли кресло к одной из участниц. Спойлер: кнопку нажал, кресло развернул, участница ушла к Лепсу. А кадр из эфира — в интернет, причем не только русскоязычный. Мемы с Агутиным публиковали даже на сайте Reddit.


Фото: Первый канал

По тебе скучают бары…

Весной 2020 года Леонид Агутин снова ворвался на экраны, но уже не телевизоров, а смартфонов и компьютеров. В 51 год певец провел свой первый онлайн-эфир, а по сути — настоящий сольный концерт. Именно его вы сможете посмотреть, если наберете в поисковике «Агутин концерт в тапочках». Вот так босоногие мальчики и превращаются в звезд Instagram: количество подписчиков певца стремится к двум миллионам.

Удачный домашний концерт вдохновил на дальнейшие эксперименты. В июле 2020 Леонид Агутин подтвердил свое участие в концерте для автомобилистов… прямо на парковке спортивного комплекса.

…и дворец

В 2019 году Агутин уже выступал на сцене Дворца Республики, и аншлаг был анонсирован задолго до дня X. Тогда же певец пожелал белорусам хорошей заработной платы - вероятно, чтобы поклонники могли купить билет и на следующее его выступление.

Уже 20 ноября 2021 года Леонид Агутин даст большой сольный концерт в минском Дворце Республики - и сделает это так, как может только он. Зажигательно и драйвово, но вместе с тем душевно и трогательно.

Когда: 20 ноября 2021 года, 19.00
Где: Дворец Республики
Сколько: от 49 до 204 рублей

Купить билет

Читайте также

Минске">
«Есенин без купюр». Сергей Безруков в роли Есенина выступит в Минске
Главному из «Иванушек» уже 50. В тесте вспоминаем все, что связано с группой из молодости

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на заезды в картинг-клубе

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сложное для артистов время пандемии Леонид перековался в инстаграмного «певца в тапочках». А сейчас он готов вернуться на сцену, чтобы доказать, что «лайки»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман о трех проблемах с нашим восприятием реальности на этих выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика