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«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя Золотой звезды. Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В феврале 1940-го года в бою с финнами фронтовик заменил выбывшие из строя расчеты двух пулеметов и, перебегая от одного к другому, метким огнем отразил шесть контратак противника.
За проявленную отвагу Василий Сергеевич был отмечен золотой звездой. В годы Великой Отечественной Мичурин принимал участие в обороне Минска и Могилева, других наших городов, брал Берлин.
Василий Мичурин, Герой Советского Союза:
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Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя «Золотой Звезды». Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года, сообщили в...
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