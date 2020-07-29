«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя Золотой звезды. Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В феврале 1940-го года в бою с финнами фронтовик заменил выбывшие из строя расчеты двух пулеметов и, перебегая от одного к другому, метким огнем отразил шесть контратак противника.

За проявленную отвагу Василий Сергеевич был отмечен золотой звездой. В годы Великой Отечественной Мичурин принимал участие в обороне Минска и Могилева, других наших городов, брал Берлин.





Василий Мичурин, Герой Советского Союза:

Что касается физически, то слабо, душевно – я спокоен.







Сейчас ветеран живет в Минске, занимает активную позицию в вопросах воспитания молодежи, сохранения памяти о войне.