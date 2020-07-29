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«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

29.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя Золотой звезды. Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

В феврале 1940-го года в бою с финнами фронтовик заменил выбывшие из строя расчеты двух пулеметов и, перебегая от одного к другому, метким огнем отразил шесть контратак противника.

За проявленную отвагу Василий Сергеевич был отмечен золотой звездой. В годы Великой Отечественной Мичурин принимал участие в обороне Минска и Могилева, других наших городов, брал Берлин. 

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

Василий Мичурин, Герой Советского Союза:
Что касается физически, то слабо, душевно я спокоен.

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза


Сейчас ветеран живет в Минске, занимает активную позицию в вопросах воспитания молодежи, сохранения памяти о войне.

Люди в материале: Василий Мичурин

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя «Золотой Звезды». Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года, сообщили в...
 
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