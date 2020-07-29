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«Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин

29.07.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин

Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Ежедневные рейсы в Варшаву авиаперевозчик планирует возобновить уже с 29 июля. При этом регулярные рейсы в Таллин возобновятся с 1 августа. С 1 по 15 августа рейсы в столицу Эстонии будут отправляться дважды в неделю, однако в дальнейшем «Белавиа» планирует увеличить их количество.

Авиаперевозчик обратил внимание пассажиров, что в Польше и Эстонии по прежнему действуют ограничения по въезду на территорию стран, с которыми следует ознакомиться перед полетом.

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Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Ежедневные рейсы в Варшаву авиаперевозчик...
 
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