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«Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин. Об этом компания сообщила на
Ежедневные рейсы в Варшаву авиаперевозчик планирует возобновить уже с 29 июля. При этом регулярные рейсы в Таллин возобновятся с 1 августа. С 1 по 15 августа рейсы в столицу Эстонии будут отправляться дважды в неделю, однако в дальнейшем «Белавиа» планирует увеличить их количество.
Авиаперевозчик обратил внимание пассажиров, что в Польше и Эстонии по прежнему действуют ограничения по въезду на территорию стран, с которыми следует ознакомиться перед полетом.
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Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Ежедневные рейсы в Варшаву авиаперевозчик...
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