Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Варшаву и Таллин. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Ежедневные рейсы в Варшаву авиаперевозчик планирует возобновить уже с 29 июля. При этом регулярные рейсы в Таллин возобновятся с 1 августа. С 1 по 15 августа рейсы в столицу Эстонии будут отправляться дважды в неделю, однако в дальнейшем «Белавиа» планирует увеличить их количество.

Авиаперевозчик обратил внимание пассажиров, что в Польше и Эстонии по прежнему действуют ограничения по въезду на территорию стран, с которыми следует ознакомиться перед полетом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram