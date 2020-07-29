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Мощный шторм и проливные дожди обрушились на юго-восток Австралии

29.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный шторм и проливные дожди обрушились на юго-восток Австралии

Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями. Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм.

В пиковые моменты волны в Новом Южном Уэльсе достигали 11 метров в высоту. Затоплены дороги и десятки населённых пунктов. За последние три дня спасатели получили тысячи сообщений с просьбами о помощи. Заблокированными в воде остаются автомобилисты и фермеры. Сейчас стихия утихла, спецслужбы устраняют последствия, но австралийская зима непредсказуема. Синоптики предупреждают, что вода может прийти снова в любой момент.

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Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями. Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм. В пиковые моменты волны в Новом Южном...
 
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