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Мощный шторм и проливные дожди обрушились на юго-восток Австралии
Источник материала: ОНТ
Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями. Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм.
В пиковые моменты волны в Новом Южном Уэльсе достигали 11 метров в высоту. Затоплены дороги и десятки населённых пунктов. За последние три дня спасатели получили тысячи сообщений с просьбами о помощи. Заблокированными в воде остаются автомобилисты и фермеры. Сейчас стихия утихла, спецслужбы устраняют последствия, но австралийская зима непредсказуема. Синоптики предупреждают, что вода может прийти снова в любой момент.
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Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями. Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм. В пиковые моменты волны в Новом Южном...
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