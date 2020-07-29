В Пинске пропала 11-летняя девочка. Ранее она уже уходила из дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске пропала 11-летняя девочка.

По информации МВД, Родичева Алина Александровна ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля около 12 часов. Ранее ребенок уже уходил из дома.

На вид девочке около 11-13 лет. Рост составляет примерно 135 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы.



Фото: МВД

На Родичевой Алине была одета красная или голубая майка, синие шорты и бордовые кроссовки.

О местонахождении девочки просят сообщить по телефонам 8 (029) 674-00-49, 8 (0165) 31-28-00, 102.