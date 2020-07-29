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В Пинске пропала 11-летняя девочка. Ранее она уже уходила из дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске пропала 11-летняя девочка.
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На Родичевой Алине была одета красная или голубая майка, синие шорты и бордовые кроссовки.
О местонахождении девочки просят сообщить по телефонам 8 (029) 674-00-49, 8 (0165) 31-28-00, 102.
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Новости Беларуси. В Пинске пропала 11-летняя девочка. По информации МВД, Родичева Алина Александровна ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля около 12 часов....
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