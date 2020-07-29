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В Пинске пропала 11-летняя девочка. Ранее она уже уходила из дома

29.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске пропала 11-летняя девочка.  

По информации МВД, Родичева Алина Александровна ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля около 12 часов. Ранее ребенок уже уходил из дома.  

На вид девочке около 11-13 лет. Рост составляет примерно 135 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы.  

В Пинске пропала 11-летняя девочка. Ранее она уже уходила из дома
Фото: МВД  

На Родичевой Алине была одета красная или голубая майка, синие шорты и бордовые кроссовки.   

О местонахождении девочки просят сообщить по телефонам 8 (029) 674-00-49, 8 (0165) 31-28-00, 102.   

Люди в материале: Родичева Алина

 
 
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Новости Беларуси. В Пинске пропала 11-летняя девочка.   По информации МВД, Родичева Алина Александровна ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля около 12 часов....
 
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