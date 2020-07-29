На Бангалор! 30 июля в Минске пройдет большой митинг Светланы Тихановской













Как сообщили в штабе политзаключенного претендента в президенты Виктора Бабарико, митинг пройдет в парке Дружбы народов, начало в 18.00





"Главная тема митинга — «Любовь». Потому что «Любім! Можам! Пераможам!». Мы любим нашу страну, мы любим наших людей, честных, смелых и настоящих. Спикеры, ведущие и приглашенные музыкальные коллективы будут говорить об этом со сцены.





Поддержать Светлану Тихановскую придут B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage и исполнители Лера Яскевич, Alexander Kiss, Сергей Kosmas, ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.





Приходите на встречу сами и приводите друзей! Покажем, что нас большинство!", - сказали в штабе Виктора Бабарико