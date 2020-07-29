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В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов

29.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На северо-востоке Парижа проводится эвакуация лагеря мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов

Речь идёт о стихийном поселении в столичном пригороде Обервилье. Беженцев на автобусах перевозят в центры временного размещения, где власти создали полторы тысячи мест. Здесь им окажут всю необходимую помощь.

В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов

Стоит отметить, что местная полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере французской столицы, однако они появляются снова. Обычно мигранты живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии.

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Новости Франции. На северо-востоке Парижа проводится эвакуация лагеря мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Речь идёт о стихийном поселении в...
 
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