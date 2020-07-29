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В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов
Источник материала: СТВ
Новости Франции. На северо-востоке Парижа проводится эвакуация лагеря мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о стихийном поселении в столичном пригороде Обервилье. Беженцев на автобусах перевозят в центры временного размещения, где власти создали полторы тысячи мест. Здесь им окажут всю необходимую помощь.
Стоит отметить, что местная полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере французской столицы, однако они появляются снова. Обычно мигранты живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии.
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Новости Франции. На северо-востоке Парижа проводится эвакуация лагеря мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о стихийном поселении в...
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