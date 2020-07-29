Подготовка к областным “Дожинкам-2020” в самом разгаре

Источник материала: Кобринский вестник

Работы по подготовке к областному фестивалю-ярмарке тружеников села “Дажынкі-2020” в аг. Дивин в самом разгаре. Преображаются улицы и фасады домов, дворовые территории, обновляются детские площадки.

Один из основных объектов – сквер в центральной части агрогородка. Основные работы по обновлению его территории выполняет КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ». Силами работников предприятия здесь были выкорчеваны аварийные деревья, их древесина вывезена и измельчена в щепу. На месте старых деревьев осенью работниками зеленхоза будут высажены новые саженцы, которые сделают сквер островком зелени и чистого воздуха.

Сейчас на территории сквера ведутся работы по подготовке почвы для закладки газона. Газонная трава уже посеяна на площади около 0,5 га. Ещё такую же площадь коммунальники засеют травяной смесью после того, как будет завершён комплекс работ по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, которые осуществляют укладчики тротуарной плитки СУ №158 ОАО «Стройтрест № 8 г. Брест».

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

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