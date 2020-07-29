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На платформе «Честные люди» зарегистрировались более полумиллиона человек
Источник материала: Партизан
На платформе “Голос”, которую по адресу
Цель платформы – помочь избирателю зарегистрироваться уже сейчас, а в день голосования 9 августа, или даже позже, отправить фото своего бюллетеня.
Затем все собранные данные будут обработаны и будет опубликован результат. Организаторы надеются на массовость. В таком случае можно будет надеяться на прозрачность выборов.
Присоединяйтесь!
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На платформе “Голос”, которую по адресу belarus2020.org запустили представители кампании “Честные люди”, по состоянию на утро 29 июля зарегистрировался 515 971 человек.
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