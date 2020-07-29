Предприятия 4 месяца активнее увольняют, чем трудоустраивают. В каких сферах чаще всего отдают трудовые

Источник материала: Виртуальный Брест

В июне предприятия и организации практически всех сфер экономики активнее избавлялись от работников, чем нанимали. По данным Белстата, в прошлом месяце было нанято 54 769 человек, а уволено — 59 287. Напомним, что в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Такая тенденция наблюдается уже четыре месяца, хотя разрыв между количеством принятых и уволенных сократился. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях активнее всего отдавали трудовые книжки.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С начала года предприятия и организации Беларуси приняли на работу 293 097 человек. Это на 12,6% меньше, чем количество тех, с кем не продлили или прервали трудовые отношения — таких было 335 496 человек. Наниматели активнее увольняют работников, чем принимают, уже 4 месяца. Последний раз нанятых было больше чем тех, кому отдали трудовые, в феврале (принятых было на 2,1% больше, чем уволенных).