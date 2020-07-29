ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Международный велокарнавал в Минске перенесли на год

29.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международный велокарнавал «VIVA РОВАР!» и «Минская международная велосипедная неделя» переносятся на 2021 год.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Viva Ровар!» должен был состояться еще 16 мая, и изначально его планировалось перенести на август. Однако организаторы посчитали ситуацию с проведением массовых мероприятий все еще не благоприятной.

— В следующем году мы реализуем все наши смелые идеи, а также представим новые для велокарнавала форматы, — прокомментировал Алексей Иванов, директор «Велосипедного клуба «Минск». — Также мы планируем провести все мероприятия «Минской международной велосипедной недели» в еще более масштабном формате: спортивные состязания, конкурс «Веломисс» и многое другое.

Международный велокарнавал «Viva Ровар!» — самое массовое велосипедное событие не только в Беларуси, но и среди стран СНГ. Проводится в Минске с 2015 года. Количество участников за 5 лет увеличилось с 3 до 27 тысяч человек из 10 стран мира. В 2020 году ожидалось порядка 30 000 участников и гостей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный велокарнавал «VIVA РОВАР!» и «Минская международная велосипедная неделя» переносятся на 2021 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сахарная ягода: сколько стоит арбуз в странах СНГ и Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика