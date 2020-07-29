Международный велокарнавал в Минске перенесли на год

Источник материала: Tut.by

Международный велокарнавал «VIVA РОВАР!» и «Минская международная велосипедная неделя» переносятся на 2021 год.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Viva Ровар!» должен был состояться еще 16 мая, и изначально его планировалось перенести на август. Однако организаторы посчитали ситуацию с проведением массовых мероприятий все еще не благоприятной.

— В следующем году мы реализуем все наши смелые идеи, а также представим новые для велокарнавала форматы, — прокомментировал Алексей Иванов, директор «Велосипедного клуба «Минск». — Также мы планируем провести все мероприятия «Минской международной велосипедной недели» в еще более масштабном формате: спортивные состязания, конкурс «Веломисс» и многое другое.

Международный велокарнавал «Viva Ровар!» — самое массовое велосипедное событие не только в Беларуси, но и среди стран СНГ. Проводится в Минске с 2015 года. Количество участников за 5 лет увеличилось с 3 до 27 тысяч человек из 10 стран мира. В 2020 году ожидалось порядка 30 000 участников и гостей.