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Да будет газ — голубое топливо завоевывает Стародорожский район

29.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Да будет газ — голубое топливо завоевывает Стародорожский район

Фото носит иллюстративный характер

В ближайшем будущем многие жители Старых Дорог и района забудут про баллоны со  сжиженным газом.  В их квартиры и дома голубое топливо начнет поступать привычным большинству людей путем — через газопровод,сообщили newsstd.by.

По словам руководителя местного предприятия газоснабжения Сергея Лапаника, в этом году планируется подключить к газопроводу еще 80 квартир, а также агрогородок Залужье.

Сейчас в районе 5150 абонентов, которые пользуются природным газом, и эта цифра увеличивается. Например, за шесть месяцев 2020 года еще в семи частных домах избавились от баллонов. Радостного события дождались и в восьми агрогородках.

Что касается Залужья, здесь проложено семь километров газопровода среднего давления, еще восемь километров труб высокого давления будут проведены к самому агрогородку. И в скором времени 46 абонентов в этом населенном пункте смогут получать природный газ.

mlyn.by.


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Фото носит иллюстративный характер В ближайшем будущем многие жители Старых Дорог и района забудут про баллоны со  сжиженным газом.  В
 
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