Да будет газ — голубое топливо завоевывает Стародорожский район

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В ближайшем будущем многие жители Старых Дорог и района забудут про баллоны со сжиженным газом. В их квартиры и дома голубое топливо начнет поступать привычным большинству людей путем — через газопровод,
По словам руководителя местного предприятия газоснабжения Сергея Лапаника, в этом году планируется подключить к газопроводу еще 80 квартир, а также агрогородок Залужье.
Сейчас в районе 5150 абонентов, которые пользуются природным газом, и эта цифра увеличивается. Например, за шесть месяцев 2020 года еще в семи частных домах избавились от баллонов. Радостного события дождались и в восьми агрогородках.
Что касается Залужья, здесь проложено семь километров газопровода среднего давления, еще восемь километров труб высокого давления будут проведены к самому агрогородку. И в скором времени 46 абонентов в этом населенном пункте смогут получать природный газ.