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Адреса подвоза питьевой воды для жителей Фрунзенского и Московского районов Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Из-за аварии на трубопроводе на ул. Мазурова – ул. Панченко «Минскводоканал» организовал подвоз питьевой воды жителям двух микрорайонов.
Ранее сообщалось, что сегодня утром был поврежден водопровод в сети диаметром 900 мм. В ближайшие двое суток во Фрунзенском и Московском районах Минска возможно ухудшение качества воды.
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Из-за аварии на трубопроводе на ул. Мазурова – ул. Панченко «Минскводоканал» организовал подвоз питьевой воды жителям двух микрорайонов. Ранее сообщалось, что...
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