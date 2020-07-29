Адреса подвоза питьевой воды для жителей Фрунзенского и Московского районов Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Из-за аварии на трубопроводе на ул. Мазурова – ул. Панченко «Минскводоканал» организовал подвоз питьевой воды жителям двух микрорайонов.

Ранее сообщалось, что сегодня утром был поврежден водопровод в сети диаметром 900 мм. В ближайшие двое суток во Фрунзенском и Московском районах Минска возможно ухудшение качества воды.

Адреса, где находятся цистерны: ул. Кунцевщина, 25; ул. Сухаревская, 63; ул. Скрипникова, 21; ул. Мазурова, 27.

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