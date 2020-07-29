ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Адреса подвоза питьевой воды для жителей Фрунзенского и Московского районов Минска

29.07.2020 14:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Адреса подвоза питьевой воды для жителей Фрунзенского и Московского районов МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Из-за аварии на трубопроводе на ул. Мазурова – ул. Панченко «Минскводоканал» организовал подвоз питьевой воды жителям двух микрорайонов.

Ранее сообщалось, что сегодня утром был поврежден водопровод в сети диаметром 900 мм. В ближайшие двое суток во Фрунзенском и Московском районах Минска возможно ухудшение качества воды. 

Адреса, где находятся цистерны:

ул. Кунцевщина, 25;

ул. Сухаревская, 63;

ул. Скрипникова, 21;

ул. Мазурова, 27.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за аварии на трубопроводе на ул. Мазурова – ул. Панченко «Минскводоканал» организовал подвоз питьевой воды жителям двух микрорайонов. Ранее сообщалось, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц Уильям рассказал о худшем подарке для Кейт Миддлтон, за который ему до сих пор стыдно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика