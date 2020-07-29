31 июля Госавтоинспекция Беларуси проведет Единый день безопасности дорожного движения, который будет посвящен профилактике ДТП по причине нарушения скоростных режимов движения и пройдет под девизом «Выбирай безопасную скорость!»

А с 30 по 31 июля ОГАИ Смолевичского РОВД проведет на территории района акцию «Скорость». Цель акции — активизация работы по укреплению транспортной дисциплины и снижение тяжести дорожно-транспортного травматизма.

Основным критерием культуры вождения является соблюдение ограничения в скорости, установленного Правилами дорожного движения.

Правильный выбор скорости движения транспортного средства является одним из наиболее важных условий безаварийной работы водителя.

Анализ аварийности на территории Смолевичского района свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.

На территории Смолевичского района с начала года совершено 8 ДТП, в которых 2 человека погибло, 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 3 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей.

В целях принятия дополнительных мер по пресечению нарушений скоростных режимов водителями транспортных средств, профилактики, предупреждения и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов, Госавтоинспекция Смолевичского района с 30 по 31 июля 2020 года проводит областную профилактическую акцию «Скорость», а 31 июля 2020 в рамках данной акции будет проведен единый День безопасности дорожного движения под девизом «Выбирай безопасную скорость!»

В ходе данных мероприятий сотрудниками милиции будет организован усиленный надзор за дорожным движением с применением гласного, негласного и смешанного контроля за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД и фотофиксации, фактов нарушений скоростного режима, правил обгона.

Госавтоинспекция предупреждает, что в период акции «Скорость» к нарушителям-лихачам будут применяться самые строгие меры административного взыскания!

К сведению нарушителей!

Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 б.в., от 20 до 30 км/ч – 1-3 б.в., 30 и более км/ч – от 3-10 б.в. За повторное в течение года нарушение данного характера в отношении водителей применяется максимальное административное воздействие — лишение водительского удостоверения сроком до 1 года.

Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию, ответственности и соблюдению ПДД!