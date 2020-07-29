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Автопарк возобновляет работу на трёх пригородных маршрутах
29.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 26 июля в Слуцком районе возобновились рейсы некоторых пригородных маршрутов «Автобусного парка №2». Об этом
Возобновилась работа на следующих маршрутах:
Слуцкий РИК
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С 26 июля в Слуцком районе возобновились рейсы некоторых пригородных маршрутов «Автобусного парка №2».
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