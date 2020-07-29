Автопарк возобновляет работу на трёх пригородных маршрутах

Источник материала: Слуцк Город





С 26 июля в Слуцком районе возобновились рейсы некоторых пригородных маршрутов «Автобусного парка №2». Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

Возобновилась работа на следующих маршрутах:

«Слуцк — Павловка»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 13:45, от о/п «Павловка» — 15:00 (среда, воскресенье)

«Слуцк — Болотчицы»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 14:25, от о/п «Болотчицы» — 15:10 (среда)

«Слуцк — Повстынь»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 14:02, от о/п «Повстынь» — 15:05 (понедельник, вторник, четверг — суббота)

Слуцкий РИК