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Автопарк возобновляет работу на трёх пригородных маршрутах

29.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Автопарк возобновляет работу на трёх пригородных маршрутах

С 26 июля в Слуцком районе возобновились рейсы некоторых пригородных маршрутов «Автобусного парка №2». Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

Возобновилась работа на следующих маршрутах:
«Слуцк — Павловка»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 13:45, от о/п «Павловка» — 15:00 (среда, воскресенье)
«Слуцк — Болотчицы»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 14:25, от о/п «Болотчицы» — 15:10 (среда)
«Слуцк — Повстынь»: время отправления от автовокзала «Слуцк» — 14:02, от о/п «Повстынь» — 15:05 (понедельник, вторник, четверг — суббота)

Слуцкий РИК

 
 
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С 26 июля в Слуцком районе возобновились рейсы некоторых пригородных маршрутов «Автобусного парка №2».
 
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