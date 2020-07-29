Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома: водитель автомобиля «Форд» остановился для предоставления преимущества в движении автомобилю МЧС с включёнными проблесковыми маячками синего цвета, водитель автомобиля «Ниссан», не правильно выбрал дистанцию, проявил невнимательность и совершил попутное столкновение.





Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

Водитель «Ниссан» привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь. Автомобили получили механические повреждения.

ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным. Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

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