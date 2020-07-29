|
Водитель "тормознул" на перекрёстке, пропуская автомобиль МЧС, а сзади в него въехали
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщили в
Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
Водитель «Ниссан» привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь. Автомобили получили механические повреждения.
ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным. Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.
СВЕРНУТЬ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома: водитель автомобиля «Форд» остановился для предоставления преимущества в движении автомобилю МЧС с включёнными...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)