БелТа: Задержанные под Минском боевики - наемники из российского ЧВК Вагнера

Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.





При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.





По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.





По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Утверждается, что они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория.





Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.





БелТА публикует список задержанных граждан Российской Федерации:





1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;





2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;





3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;





4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;





5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;





6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;





7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;





8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;





9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;





10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;





11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;





12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;





13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;





14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,





15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;





16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;





17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;





18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;





19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,





20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;





21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;





22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;





23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;





24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;





25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;





26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;





27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;





28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;





29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;





30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;





31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;





32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;





33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.





Не исключено, что все эти имена вымышленные.



