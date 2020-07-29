Рекламщики возмущены новыми ограничениями и требуют вмешательства МАРТ

Источник материала: Myfin

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Ассоциации полагают, что такие рекомендации являются ошибочными и не соответствуют законодательству, а также могут нанести ущерб не только банковской системе, но и рекламной индустрии, пишет Reform.by.



Ассоциации отмечают, что в законе «О рекламе» не содержится каких-либо ограничений для рекламодателя в выборе распространителя рекламы. По их мнению, такие ограничения негативно скажутся на маркетинговой политике банков, приведут к упущенной выгоде и убыткам.