30 июля с 10:00 до 12:00 по телефону 2-12-45
состоится прямая линия с начальником финансового отдела Ганцевичского райисполкома
Сергеем Михайловичем Лозовиком.
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Начальник финансового отдела Ганцевичского райисполкома проводит прямую линию
29.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
30 июля с 10:00 до 12:00 по телефону 2-12-45
состоится прямая линия с начальником финансового отдела Ганцевичского райисполкома
Сергеем Михайловичем Лозовиком.
(Visited 2 times, 2 visits today)
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30 июля с 10:00 до 12:00 по телефону 2-12-45 состоится прямая линия с начальником финансового отдела Ганцевичского райисполкома Сергеем Михайловичем
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