«Все хотят перемен, папа». Белорусский музыкант выпустил политический клип

Источник материала: Tut.by

В последнее время появляется все больше и больше треков, записанных белорусами на политическую тематику. Сегодня музыкант Денис «Грязь» выпустил клип на песню «Перемен» — и это не кавер на легендарную композицию группы «Кино», а совершенно новое произведение. Трек посвящен событиям в Беларуси.

«Грязь» — проект Дениса Астапова, молодого музыканта из Могилева. Его новый трек появился в Сети вчера и за день разлетелся по соцсетям. Теперь песня обзавелась клипом.

В треке музыкант от лица мальчика обращается к «серьезному и занятому» отцу, который «следит за страной»: «Помню, как губы ругали меня сквозь густые усы. Но ты, конечно, не вспомнишь такого». Герой трека перестал понимать отца, когда тот отдал приказ «стрелять».

— Мы хотим почувствовать, что к нам твоей любви меньше не стало, — поет музыкант. — Все хотят перемен.

За час ролик посмотрели более четырех тысяч раз. В комментариях под клипом пишут: «Для белорусов трек очень важен», «Очень сильно, до мурашек», «Тонко и остро».

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