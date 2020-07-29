|
«Все хотят перемен, папа». Белорусский музыкант выпустил политический клип
Источник материала: Tut.by
В последнее время появляется все больше и больше треков, записанных белорусами на политическую тематику. Сегодня музыкант Денис «Грязь» выпустил клип на песню «Перемен» — и это не кавер на легендарную композицию группы «Кино», а совершенно новое произведение. Трек посвящен событиям в Беларуси.
«Грязь» — проект Дениса Астапова, молодого музыканта из Могилева. Его новый трек появился в Сети вчера и за день разлетелся по соцсетям. Теперь песня обзавелась клипом.
В треке музыкант от лица мальчика обращается к «серьезному и занятому» отцу, который «следит за страной»: «Помню, как губы ругали меня сквозь густые усы. Но ты, конечно, не вспомнишь такого». Герой трека перестал понимать отца, когда тот отдал приказ «стрелять».
— Мы хотим почувствовать, что к нам твоей любви меньше не стало, — поет музыкант. — Все хотят перемен.
За час ролик посмотрели более четырех тысяч раз. В комментариях под клипом пишут: «Для белорусов трек очень важен», «Очень сильно, до мурашек», «Тонко и остро».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время появляется все больше и больше треков, записанных белорусами на политическую тематику. Вот и музыкант Денис «Грязь» выпустил клип на песню...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)