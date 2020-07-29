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В Турции будут регулировать работу соцсетей

29.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Законопроект о регулировании социальных сетей приняли в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В соответствии с новыми правилами, крупные онлайн-платформы с числом пользователей более миллиона обязаны иметь своё представительство в стране, а его глава должен быть гражданином Турецкой Республики.

В Турции будут регулировать работу соцсетей

Все сообщения, которые власти сочтут оскорбительными, администраторы должны удалять без решения суда в течение 48 часов. А за неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы. Также компании обязаны хранить все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

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Новости Турции. Законопроект о регулировании социальных сетей приняли в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В соответствии с новыми правилами,...
 
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