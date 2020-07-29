1 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук Александр Степанович.





«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста – Царук Игорь Георгиевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.