|
1 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
29.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук Александр Степанович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста – Царук Игорь Георгиевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)