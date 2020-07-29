Источник материала: ОНТ

В Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования продлятся до 2 августа.

В турнире ожидается участие лидеров национальной сборной, призеров Олимпийских игр – Марины Литвинчук и Ольги Худенко, олимпийского чемпиона Романа Петрушенко и других наших титулованных спортсменов.

Старты в Заславле – репетиция к Олимпиаде в Токио. Ведь именно в эти дни наши спортсмены должны были выступать на гребном олимпийском канале в Японии. Всего на главном старте четырехлетия в следующем году будет разыграно 16 комплектов наград.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram