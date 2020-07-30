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Белорусская федерация футбола назвала лучшие спасения ворот в 19-м туре чемпионата страны

30.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала лучшие спасения ворот в 19-м туре чемпионата страны

В рейтинг вошли сэйвы вратарей: Михаила Барановского из мозырской «Славии», капитана «Слуцка» Бориса Панкратова, Алексея Козлова из жодинского «Торпедо-БелАЗ», а также Сергея Веремко из «Минска». 

Следующий тур чемпионата стартует в пятницу. Интересный поединок пройдёт в Гродно, где «Неман» примет минское «Динамо», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с БАТЭ.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В рейтинг вошли сэйвы вратарей: Михаила Барановского из мозырской «Славии», капитана «Слуцка» Бориса Панкратова, Алексея Козлова из жодинского «Торпедо-БелАЗ», а...
 
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