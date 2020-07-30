Белорусская федерация футбола назвала лучшие спасения ворот в 19-м туре чемпионата страны

Источник материала: ОНТ

В рейтинг вошли сэйвы вратарей: Михаила Барановского из мозырской «Славии», капитана «Слуцка» Бориса Панкратова, Алексея Козлова из жодинского «Торпедо-БелАЗ», а также Сергея Веремко из «Минска».

Следующий тур чемпионата стартует в пятницу. Интересный поединок пройдёт в Гродно, где «Неман» примет минское «Динамо», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с БАТЭ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram