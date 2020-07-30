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Пенсии в августе выплатят досрочно Минтруда
Источник материала: Myfin
«В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно», - сказано в сообщении Минтруда.
Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25-е число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.
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В Минтруда и соцзащиты сообщили, что пенсии в августе выплатят досрочно. Это делается для удобства пенсионеров и с учетом эпидемиологической обстановки.
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