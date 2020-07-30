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Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф
Источник материала: СТВ
Жираф из зоопарка Австралии попал в Книгу рекордов Гиннеса. Зверь признан самым высоким среди своих собратьев.
Как
«Мы так гордимся нашим высоким парнем, у него такое прекрасное сердце», – трогательно написала Бинди.
Пользователи соцсетей порадовались за Фореста и заверили, что он выглядит просто потрясающе.
Напомним, Бинди Ирвин – телеведущая и защитница природы. Девушка является дочерью знаменитого австралийского натуралиста Стива Ирвина.
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Жираф из зоопарка Австралии попал в Книгу рекордов Гиннеса. Зверь признан самым высоким среди своих собратьев. Как рассказала Бинди Ирвин на своей странице в...
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