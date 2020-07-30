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Сотрудника ГАИ уволили за то, что «защитил участников велопробега»? В МВД разоблачили очередные фейки в интернете
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел в очередной раз разоблачило фейки, которые распространяются в интернете,
Телеканал, который в Беларуси не аккредитован, разместил на своей странице в Instagram видеообращение бывшего сотрудника милиции из Гродно. Его распространили Telegram-каналы.
В МВД отмечают, что служебный путь этого экс-сотрудника был недлинный. Куцко в звании лейтенанта был уволен за прогул, а через год суд приговорил его к трем годам лишения свободы за взятку – 250 долларов и 135 евро – за то, чтобы не привлекать к ответственности человека, который распространял в интернете порнографию.
Несколько месяцев подряд пристальное внимание известного Telegram-канала приковано к органам внутренних дел. Например, зрителей завлекали видео с «учений по разгону митингов», которое сняли из окна многоэтажки в Уручье в Минске.
Очередной фейк - подписчики Telegram-канала сообщают об увольнении из ГАИ молодого инспектора. Как пишут пользователи сети, он лишился работы, потому что «защитил участников велопробега» от сотрудников ОВД. В кадре инспектор подходит к микроавтобусу столичной милиции, после чего тот уезжает. Telegram-канал даже сообщает имя «уволенного»! Однако информация оказалась неверной.
Инспектора ДПС зовут Андрей Писарук. Он работает в столичной ГАИ, как и прежде. В МВД разыскали его - он исправно несет службу на дорогах Минска. На видео – подтверждение этой информации:
Следующий фейк – ролик в «ТикТоке» о том, как молодой человек в форме милиционера устроил вечеринку с друзьями. На видео парень танцевал под «блатные» песни и демонстративно пил алкоголь.
И это далеко не вся фейковая информация, распространяемая в сети. В МВД отмечают, что будут и дальше разоблачать лживые вбросы.
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Сотрудника ГАИ уволили за то, что «защитил участников велопробега»? В МВД разоблачили очередные фейки в интернете
Министерство внутренних дел в очередной раз разоблачило фейки, которые распространяются в интернете, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги...
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