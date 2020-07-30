Сотрудника ГАИ уволили за то, что «защитил участников велопробега»? В МВД разоблачили очередные фейки в интернете

Источник материала: ОНТ

Министерство внутренних дел в очередной раз разоблачило фейки, которые распространяются в интернете, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Телеканал, который в Беларуси не аккредитован, разместил на своей странице в Instagram видеообращение бывшего сотрудника милиции из Гродно. Его распространили Telegram-каналы.





В МВД отмечают, что служебный путь этого экс-сотрудника был недлинный. Куцко в звании лейтенанта был уволен за прогул, а через год суд приговорил его к трем годам лишения свободы за взятку – 250 долларов и 135 евро – за то, чтобы не привлекать к ответственности человека, который распространял в интернете порнографию.



Вопрос о законности дохода героя истории открытый, ведь сведений о его страховых взносах в ФСЗН нет, подчеркивают в МВД. Выходит, что отбывший наказание за коррупцию с неизвестными источниками дохода рассуждает об идеологии. Это не самый убедительный пример «правозащитника», как он теперь себя называет.

Несколько месяцев подряд пристальное внимание известного Telegram-канала приковано к органам внутренних дел. Например, зрителей завлекали видео с «учений по разгону митингов», которое сняли из окна многоэтажки в Уручье в Минске.

Очередной фейк - подписчики Telegram-канала сообщают об увольнении из ГАИ молодого инспектора. Как пишут пользователи сети, он лишился работы, потому что «защитил участников велопробега» от сотрудников ОВД. В кадре инспектор подходит к микроавтобусу столичной милиции, после чего тот уезжает. Telegram-канал даже сообщает имя «уволенного»! Однако информация оказалась неверной.

Инспектора ДПС зовут Андрей Писарук. Он работает в столичной ГАИ, как и прежде. В МВД разыскали его - он исправно несет службу на дорогах Минска. На видео – подтверждение этой информации:





Следующий фейк – ролик в «ТикТоке» о том, как молодой человек в форме милиционера устроил вечеринку с друзьями. На видео парень танцевал под «блатные» песни и демонстративно пил алкоголь.





В МВД пояснили, что шоу с переодеванием проходило в гостях у знакомого. У его отчима, который когда-то служил в милиции, взяли форму для съёмки. Как сказал герой видео, он хотел популярности в сети и много лайков. Однако суд признал режиссера виновным в незаконном ношении формы. Он заплатит штраф в 20 базовых величин.

И это далеко не вся фейковая информация, распространяемая в сети. В МВД отмечают, что будут и дальше разоблачать лживые вбросы.

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